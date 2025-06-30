«Это удобно»: клуб РПЛ оценил скандальную жеребьевку Кубка России

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что в клубе удовлетворены результатами жеребьевки Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Для «Балтики» нормальная жеребьевка. То, что в группе две команды из Москвы, «Локомотив» и ЦСКА, – это удобно. Мы удовлетворены результатами данной жеребьевки», – заявил Измайлов.

Также в группу с «Балтикой», ЦСКА и «Локомотивом» попал тольяттинский «Акрон».

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.