ФКР: въезд в Молдавию запретили почти 200 кикбоксерам из России и Белоруссии

Молдавские власти запретили въезд в страну более 190 кикбоксерам из России и Белоруссии и обвинили российскую делегацию в «угрозе нацбезопасности». Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале Федерация кикбоксинга России (ФКР).

«ФКР получила официальное письмо от посольства РФ в Республике Молдавия с подтверждением причин отмены чемпионата Европы среди взрослых, запланированного на 22–27 июня в Кишиневе. Молдавские власти признали турнир «противоречащим общественным интересам» и обвинили российскую делегацию в «угрозе нацбезопасности», — указано в сообщении.

21 июня стало известно, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила уведомила ФКР о недопуске. Такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на мировые санкции.

Также в сообщении на официальном сайте ФКР указано, что в Муниципальном совете Кишинева произошел конфликт из-за участия российских и белорусских спортсменов.

В скором времени после публикации информации о недопуске чемпионат Европы был отменен. Европейское первенство должно было пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом страны согласно подписанному соглашению между WKF и ФКР.

Ранее в Международной федерации кикбоксинга извинились за недопуск россиян на чемпионат Европы.