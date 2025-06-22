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В Международной федерации кикбоксинга извинились за недопуск россиян на чемпионат Европы

Глава WKF Эксенберг извинился за недопуск Молдавией российских кикбоксеров на ЧЕ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Глава Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг извинился перед Федерацией кикбоксинга России (ФКР) извинился за то, что российских спортсменов не пустили на чемпионат Европы, который должен был состояться в Кишиневе, по решению молдавских властей. Текст письма Эксинберга опубликованном на странице ФКР в «ВК».

«Мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события», — заявил Эксенберг.

Изначально 21 июня стало известно, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила уведомила ФКР о недопуске. Такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на мировые санкции.

21 июня WKF принял решение отменить турнир.

Ранее в Госдуме оценили отмену чемпионата Европы из-за недопуска России.

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