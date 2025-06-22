В Международной федерации кикбоксинга извинились за недопуск россиян на чемпионат Европы

Глава Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг извинился перед Федерацией кикбоксинга России (ФКР) извинился за то, что российских спортсменов не пустили на чемпионат Европы, который должен был состояться в Кишиневе, по решению молдавских властей. Текст письма Эксинберга опубликованном на странице ФКР в «ВК».

«Мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события», — заявил Эксенберг.

Изначально 21 июня стало известно, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила уведомила ФКР о недопуске. Такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на мировые санкции.

21 июня WKF принял решение отменить турнир.

Ранее в Госдуме оценили отмену чемпионата Европы из-за недопуска России.