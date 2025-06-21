Российских атлетов отстранили от чемпионата Европы из-за властей Молдавии

Российские кикбоксеры не смогут принять участие в чемпионате Европы, который должен состояться в Молдавии. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации кикбоксинга России (ФКР).

В сообщении под названием «Демократические ценности по-молдавски» указано, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила уведомила ФКР о недопуске. такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на мировые санкции.

«Они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России при виде наших спортсменов», — подчеркнули в ФКР.

Также в сообщении указано, что в Муниципальном совете Кишинева произошел конфликт из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Европейское первенство пройдет в Кишиневе с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом страны согласно подписанному соглашению между WKF и ФКР.

На чемпионат Европы были заявлены 100 российских кикбоксеров.

Ранее в РФС призвали УЕФА и ФИФА к последовательности.