Чемпионат Европы в Молдавии отменили из-за отстранения россиян

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии был отменен из-за отстранения России

Чемпионат Европы по кикбоксингу, который должен был пройти в Молдавии, был отменен из-за отстранения российских спортсменов. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов в комментарии «Матч ТВ».

«Чемпионат Европы отменили, пройдут только соревнования юниоров, но это уже не будет статус европейского чемпионата», — заявил он.

21 июня стало известно, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила уведомила ФКР о недопуске. Такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на мировые санкции.

Также в сообщении на официальном сайте ФКР указано, что в Муниципальном совете Кишинева произошел конфликт из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Европейское первенство должно было пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом страны согласно подписанному соглашению между WKF и ФКР.

Ранее в РФС призвали УЕФА и ФИФА к последовательности.