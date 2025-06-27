«Станет чемпионом через пять туров»: Канчельскис об амбициях «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал петербургский «Зенит» фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и высказался о чемпионских амбициях московского «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ. Они всегда сначала выигрывают два-три матча, начинаются разговоры о титуле, а результат по итогу всегда один – неудовлетворительный», — заявил он.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее стало известно, перейдет ли Антон Миранчук в «Спартак».