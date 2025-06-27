Звездная зумба и не только. Как в Лужниках пройдет Московский марафон тренировок?

На территории спорткомплекса появятся более 10 зон со спортивными и развлекательными активностями, которые будут доступны всем посетителям. Активности для гостей будут бесплатными. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. За участие в массовых тренировках гости марафона будут получать специальные браслеты, которые можно обменять на ценные призы в фирменном стиле фестиваля – от наклеек до гамака. И чем активнее день, тем интереснее награда.

Принять участие

Посетители смогут, позаниматься джампингом, зумбой, стретчингом и другими видами спорта вместе со звездами.

Тренировка по стретчингу с Валерией и Иосифом Пригожиным пройдет в субботу, 28 июня, с 11:30 до 12:15. В 12:45 программа продолжится барре с участием певицы Алсу. В этот же день, в 16.00 DJ Groove проведет танцевальную тренировку с группой чирлидинга и музыкальным сопровождением.

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Звездные тренировки продолжатся в воскресенье, 29 июня. С 13:30 до 14:15 пройдет занятие по фит-року с участием рэпера ST и блогера Ассоль, а также музыкальным сопровождением барабанного шоу. В тренировке по джампингу с 14:45 до 15:45 примет участие певец Стас Костюшкин. Кроме того, с 16:15 до 17:00 для посетителей фестиваля состоится занятие по зумбе с группой «Дискотека Авария».

Посмотреть

Для детей будут созданы игровые зоны. Также юные гости Московского марафона тренировок смогут посетить специальную тренировку и поиграть в сухом бассейне.

close Департамент спорта города Москвы

На территории Южного спортивного ядра олимпийского комплекса «Лужники» будет работать зона свободных активностей. Здесь не нужна регистрация — просто приходите, выбирайте, что интересно, и включайтесь в движение: бросьте себе вызов на ниндзя-полосе, замерьте свою мощность на силомере, сыграйте в футбольный баскетбол, петанк или сабсокер. А еще здесь есть фреш-зона и даже кибербар.

Вечером в субботу для гостей выступит певец NЮ, а в воскресенье Ани Лорак.

Как попасть

Чтобы принять участие, надо выбрать тренировку в расписании, зарегистрироваться и прийти на площадку к указанному времени. Можно записаться на одно, два, три или все занятия. Главное — рассчитать свои силы.

close Департамент спорта города Москвы

В тренировках могут участвовать как новички, так и подготовленные спортсмены — каждый сам выбирает для себя оптимальную нагрузку. На площадках будет весь необходимый спортивный инвентарь, а с собой необходимо взять лишь спортивную одежду и обувь.

Лето продолжается, и от Московского марафона тренировок ждем драйва на максимальной громкости и суперэнергии. Все подробности о площадках, активностях и расписании будут доступны на сайте.

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