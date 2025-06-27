Экс-футболист «Спартака» о внесении в базу «Миротворца»: мне от этого ни холодно, ни жарко

Экс-футболист Быстров о внесении в базу «Миротворца»: мне ни холодно, ни жарко

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о своем включении в базу «Миротворца», заявив, что ему от этого ни холодно, ни жарко, передает Sport24.

«Я русский — внесли и внесли. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят? Я живу у себя в стране и делаю все, что хочу», — сказал Быстров.

Быстров — двукратный чемпион России в составе «Зенита» (2010, 2011/12). В петербургском клубе он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2009 по 2014 год. Также в своей карьере он защищал цвета московского «Спартака» — с 2005 по 2009 год, выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Вместе со сборной России футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Вызовы в основную национальную команду он получал с 2004 по 2013 год. Профессиональную футбольную карьеру Быстров завершил в 2018 году и успел поработать тренером в сборной России для футболистов до 17 лет.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец».