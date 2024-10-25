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Бывший футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Экс-игрок ЦСКА Дзагоев попал в базу украинского сайта «Миротворец»

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Reuters

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу «Миротворец».

Это прототип черного списка персон, к которым применяются санкции на Украине. Например, запрещен въезд на территорию страны. Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Экс-футболист попал в этот список, потому что принял участие в футбольном фестивале «Чемпионат победителей». Он состоялся 20 октября в подмосковном Домодедово и проводился вместе с детьми участников СВО. Модераторы сайта считают действия Дзагоева «покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

Ранее Александр Самедов назвал причину посетить матч России с Брунеем.

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