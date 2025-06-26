Сборная Нидерландов выиграла чемпионат Европы по футболу

Сборная Нидерландов по футболу в финале Евро для игроков не старше 19 лет обыграла сверстников из Испании.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Рауль Хименес. Он отправил мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи. 25 июня 2025 года стало известно, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов.

Ранее сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы.