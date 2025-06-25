Сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Англии по футболу вышла в финал молодежного чемпионата Европы, обыграв команду Нидерландов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, завершилась с результатом 2:1. Дублем в составе англичан отметился полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт — он забил на 62-й и 86-й минутах. Единственный мяч нидерландской сборной на счету нападающего Ноа Огайо из »Утрехта» на 72-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Василис Фотиас из Греции.

В решающем матче англичане сыграют с победителем пары Германия — Франция.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА и УЕФА заявили, что готовы к возвращению российских клубов.