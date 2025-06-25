В РФС заявили, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов в еврокубки

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовы к возвращению российских команд на международную арену. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии «Матч ТВ».

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков — да. Особенно ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров», — заявил Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи.

Ранее стал известен еще один соперник сборной России.