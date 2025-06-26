Испания U19

Кстати, на групповом этапе Нидерланды разгромили Германию — 3:0. Ну а Испания обыграла Румынию с тем же счетом 3:1, что и ее сегодняшний соперник в полуфинале.
Нидерланды куда спокойнее разобрались в своем полуфинале с Румынией — 3:1, причем по ходу встречи был счет 3:0.
У Испании был драматичнейший полуфинал с немецкой сборной. Испанцы уступали в основное время 0:1 и 1:2, смогли отыграться только на первой компенсированной минуте второго тайма, а на 90+7-й вышли вперед! Но через две минуты Бундестим перевела встречу в дополнительное время. Там Испания повела, но затем пропустила два мяча и снова была в положении догоняющей стороны. Точные удары на 113-й и 119-й минуте все же принесли испанцам победу!
А вот стартовый состав сборной Нидерландов:
Йоэри Херкенс — Дис Янсе, Прешес Угву, Дживайро Рид, Элайджа Дейкстра, Марк Веркейл, Кес Смит, Тиго Ланд, Аймен Слити, Дон-Анджело Конаду, Аюб Ауфкир.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Испании Пако Гальярдо:
Рауль Хименес — Дани Муньос, Андрес Куенка, Хон Мартин, Алексис Ольмедо, Хано Монсеррате, Исан Мерино, Оскар Маркос, Антонио Кордеро, Омар Джанне, Пабло Гарсия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале чемпионата Европы по футболу U-19 встречаются сборные Испании и Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.