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Битва за золото: Испания и Нидерланды играют в финале юношеского Евро. LIVE

Футбол. Евро U-19. Финал. Испания — Нидерланды. ОНЛАЙН

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Harry Murphy/UEFA/UEFA/Getty Images
В финале юношеского чемпионата Европы (U-19) встречаются сборные Испании и Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U19 ЧЕ-2025. Финал
Матч не начался
26 июня 21:00
Испания U19
0 : 0
Нидерланды U19
Стадион «Гиулешти - Валентин Станеску», Бухарест, Румыния
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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20:55

Кстати, на групповом этапе Нидерланды разгромили Германию — 3:0. Ну а Испания обыграла Румынию с тем же счетом 3:1, что и ее сегодняшний соперник в полуфинале.

20:50

Нидерланды куда спокойнее разобрались в своем полуфинале с Румынией — 3:1, причем по ходу встречи был счет 3:0.

20:45

У Испании был драматичнейший полуфинал с немецкой сборной. Испанцы уступали в основное время 0:1 и 1:2, смогли отыграться только на первой компенсированной минуте второго тайма, а на 90+7-й вышли вперед! Но через две минуты Бундестим перевела встречу в дополнительное время. Там Испания повела, но затем пропустила два мяча и снова была в положении догоняющей стороны. Точные удары на 113-й и 119-й минуте все же принесли испанцам победу!

20:40

А вот стартовый состав сборной Нидерландов:

Йоэри Херкенс — Дис Янсе, Прешес Угву, Дживайро Рид, Элайджа Дейкстра, Марк Веркейл, Кес Смит, Тиго Ланд, Аймен Слити, Дон-Анджело Конаду, Аюб Ауфкир.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Испании Пако Гальярдо:

Рауль Хименес — Дани Муньос, Андрес Куенка, Хон Мартин, Алексис Ольмедо, Хано Монсеррате, Исан Мерино, Оскар Маркос, Антонио Кордеро, Омар Джанне, Пабло Гарсия.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале чемпионата Европы по футболу U-19 встречаются сборные Испании и Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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