Испания U19

20:45

У Испании был драматичнейший полуфинал с немецкой сборной. Испанцы уступали в основное время 0:1 и 1:2, смогли отыграться только на первой компенсированной минуте второго тайма, а на 90+7-й вышли вперед! Но через две минуты Бундестим перевела встречу в дополнительное время. Там Испания повела, но затем пропустила два мяча и снова была в положении догоняющей стороны. Точные удары на 113-й и 119-й минуте все же принесли испанцам победу!