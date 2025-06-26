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19-летний российский баскетболист установил уникальное достижение в NBA

19-летнего Демина выбрали на драфте NBA выше всех россиян в истории
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Brad Penner/Imagn Images/Reuters

Российский баскетболист Егор Демин был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в NBA. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Демин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

Ранее сообщалось, что в США ждут возвращения России на международные старты.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.

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