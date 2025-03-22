В США ждут возвращения России на международные старты

Президент РФБ Кириленко: многие в США интересовались, когда вернется Россия

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что в США ждут возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Его слова приводит «Чемпионат».

«Главный момент, конечно, связан с тем, что многие ждут, когда наши команды вернутся на международные старты», — заявил Кириленко.

Ранее он рассказал о целях своего визита в США.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК.