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18-летняя Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Германии

Теннисистка Андреева обыграла Таусон и вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге
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Amr Alfiky/Reuters

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв представительницу Дании Клару Таусон.

Встреча, которая длилась 1 час 50 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:1.

Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Таусон три эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в следующий раунд Андреева сразится с 20-летней представительницей Чехии Линдой Носковой, которая оказалась сильнее Донны Векич из Хорватии.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со россиянкой Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее сообщалось, что три российские теннисистки сыграют в четвертьфинале турнира в Великобритании.

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