Три российские теннисистки сыграют в четвертьфинале турнира в Великобритании

Блинкова, Павлюченкова и Рахимова вышли в 1/4 финала турнира в Истбурне

Российские теннисистки Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова вышли в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне (Великобритания).

Блинкова обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан. Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. В четвертьфинале Блинкова сыграет с 19-летней Майей Джойнт из Австралии, которая выбила из турнира британку Эмму Радукану.

Павлюченкова оказалась сильнее австралийки Кимберли Биррелл — 7:5, 7:5. Эта встреча продолжалась 1 час 57 минут. Рахимова обыграла Пейтон Стирнс из США — 6:3, 6:4 за 1 час 42 минуты. В 1/4 финала россиянки сыграют между собой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла на турнире в Германии.