«Любого можно заменить»: уход иностранца из «Спартака» отказались считать потерей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что уход бразильского футболиста Маркиньоса из «Спартака» не станет серьезной потерей для команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В нашем чемпионате нет невосполнимых потерь. Всех можно заменить. Учитывая, что «Спартак» не взял даже медалей, думаю, можно заменить другими футболистами половину состава команды», — заявил он.

25 июня в СМИ появилась информация, что Маркиньосом заинтересовался бразильский «Сантос».

Маркиньос пополнил состав «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и 13 результативных передач.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее футболист «Спартака» рассказал, будет ли борьба за чемпионство в следующем сезоне в РПЛ.