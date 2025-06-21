Футболист «Спартака» рассказал, будет ли борьба за чемпионство в следующем сезоне в РПЛ

Футболист «Спартака» Зобнин о борьбе за победу в РПЛ: посмотрим

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) много команд претендуют на чемпионство, передает «Чемпионат».

«Будет рубка за чемпионство? Посмотрим. Чемпионат идет долго с долгой паузой зимой. Много команд борется за чемпионство. Тем интереснее будет и болельщикам, и нам», — сказал Зобнин.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее были названы позиции, которые надо усилить «Спартаку».