Стали известны последствия Мбаппе после болезни

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе похудел минимум на четыре килограмма из‑за болезни. Об этом сообщает Marca.

19 июня Мбаппе госпитализировали в США с острым гастроэнтеритом, но в тот же день Мбаппе вернулся в тренировочный лагерь команды. В течение нескольких дней 26‑летний футболист не мог употреблять ничего, кроме фруктов и жидкого спортивного питания.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала».