Мбаппе признан лучшим игроком «Реала»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом мадридского «Реала» в сезоне-2024/2025. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

«Это большая честь для меня. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле», — заявил Мбаппе.

В завершившемся сезоне форвард провел за «Реал» 56 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 43 оформленных гола.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее «Пари НН» вырвал победу в первом матче за право играть в РПЛ.