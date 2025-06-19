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Мбаппе госпитализировали в США

Мбаппе госпитализировали в США с острым гастроэнтеритом
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Matthew Childs/Reuters

Звездный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

26-летний француз находится вместе с клубом в США, где должен был принять участие в клубном чемпионате мира. В матче первого тура против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (1:1) Мбаппе не сыграл из-за простуды.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал клубный чемпионат мира.

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