Назвавший себя «говном» футболист перешел в европейский клуб

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Армянский игрок подписал трехлетний контракт с нашим клубом и будет выступать под номером 71», — говорится в заявлении команды.

Сумма трансфера составила €1,7 млн. Также еще €500 тыс. «Локомотив» получит в виде бонусов. Кроме того, «железнодорожникам» полагается 10% от суммы последующего трансфера игрока. Тикнизян будет получать в Сербии €700 тысяч в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее Тикнизяна обвинили в непрофессионализме.