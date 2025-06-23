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Уехавшего в Сербию игрока назвали потерей для «Локомотива»

Экс-игрок Гуренко назвал уход Тикнизяна потерей для «Локомотива»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко назвал уход полузащитника Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду» потерей для «железнодорожников». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«На фланге он однозначно хорошо выглядел. Может быть, прошлый сезон и сложно занести ему в актив, но до этого он играл очень хорошо и уверенно. Думаю, что это реальная потеря для «железнодорожников», — отметил он.

Сумма трансфера составила €1,7 млн. Также еще €500 тыс. «Локомотив» получит в виде бонусов. Кроме того, «железнодорожникам» полагается 10% от суммы последующего трансфера игрока. Тикнизян будет получать в Сербии €700 тысяч в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее Тикнизяну оставили пожелание.

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