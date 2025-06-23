Кокорин мог вернуться в российскую команду

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин этим летом получил два предложения от российских команд. Об этом рассказал в комментарии Sport24 агент футболиста Тимофей Бердышев, однако не стал раскрывать, кто именно интересовался форвардом.

«Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», — заявил он.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис». Всего он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 мяча. В мае 2025 года он подписал новый контракт.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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