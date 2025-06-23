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Переход игрока «Эльче» в «Краснодар» сорвался из-за СВО

Игрок «Эльсе» Фернандес Меркау отказался переходить в «Краснодар» из-за СВО
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SOPA Images/Getty Images

Аргентинский полузащитник испанского «Эльче» Николас Фернандес Меркау отказался переходить в российский «Краснодар». Об этом сообщает журналист Герман Грова на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, российский клуб уже согласовал трансфер, испанская команда должна была получить за футболиста €8 млн. Однако сам аргентинец отказался от переезда в Российскую премьер-лигу из-за специальной военной операции России на Украине.

В прошлом сезоне 25-летний Николас Фернандес провел за «Эльче» 36 матчей, записал на свой счет семь забитых мячей и отдал голевых результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Чемпионом сезона-2024/25 стал «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. До этого — 12 июля — «быки» сыграют в матче за Суперкубок страны с московским ЦСКА.

Ранее были названы команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ.

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