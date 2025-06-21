Карпин раскритиковал «Зенит» из-за российских футболистов

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин подверг критике петербургский «Зенит» из-за отношения к российским футболистам. Его слова приводит «РБ Спорт».

«И уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке», — заявил он.

До этого в «Зените» заявили, что теперь все российские футболисты захотят играть в «Динамо», так как московскую команду с нового сезона будет тренировать Карпин. Так в клубе отреагировали на то, что Максим Осипенко перешел в московский клуб из «Ростова».

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что возмущен из-за работы Карпина в «Динамо».