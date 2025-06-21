Экс-футболист ЦСКА заявил, что скептически относится к новому тренеру клуба

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что скептически относится к новому тренеру команды Фабио Челестини, передает «Советский спорт».

«Он работал в топ-чемпионатах? Нет. Очень жаль. Мы не знаем, кого берем. Есть уверенность, что он нам что-то новое принесет, что-то выиграет? Я не уверен. Скептически к этому отношусь», — сказал Кузнецов.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее нового тренера ЦСКА назвали «котом в мешке».