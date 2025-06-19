«Опаздывает везде»: названы позиции, которые надо усилить «Спартаку»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов перечислил позиции, которые необходимо укрепить московскому «Спартаку» перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» опаздывает на такт везде — в этом проблема. <..> «Спартак»… Я хорошо знаю Антона Заболотного. Он хороший игрок, но если это единственное усиление, то этого мало. Крайние защитники — это проблема. Нужен и опорный полузащитник, играющий вперед», — заявил он.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге, забив шесть мячей. Он может пополнить состав красно-белых на правах свободного агента.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов выступил против трансфера Заболотного.