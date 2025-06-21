Стало известно, где продолжит карьеру Кузяев

Российский полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Legalbet.

Источник утверждает, что на данный момент ЦСКА «прощупывает желание самого футболиста вернуться в Россию». Армейцы впечатлены его международным опытом, игрой в топ-5 лигах, а также универсальностью на поле.

Французский «Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня.

2 июня издание Sport24 сообщило, что футболист общался со своим бывшим клубом — петербургским «Зенитом» — о возвращении, но никакой конкретики и точных переговоров на этот счет не было.

32-летний Кузяев стал игроком «Гавра» в июле 2023 года. За французский клуб футболист провел 43 игры, в которых забил три мяча, сделал две результативные передачи и заработал три желтые карточки.

Ранее ЦСКА определился с главным тренером.