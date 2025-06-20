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РПЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26

«Зенит» сыграет с двумя командами из Москвы в стартовых турах нового сезона РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание на сезон-2025/26.

Действующий чемпион, «Краснодар», в первом туре сразится против оставшегося в лиге «Пари НН», а во втором — против московского «Локомотива». Петербургский «Зенит» на старте чемпионата сыграет с двумя столичными коллективами: в третьем туре против ЦСКА, а в пятом — со «Спартаком».

ЦСКА, в свою очередь, помимо встречи с «Зенитом», в пятом туре сыграет с московским «Динамо». Бело-голубые в третьем туре встретятся с «Краснодаром». Московский «Спартак» в четвертом туре сразится с «Локомотивом», а в пятом — с «Зенитом».

Уже в первом туре может состояться московское дерби: ЦСКА в гостях сыграет с «Торпедо», если им удастся сохранить свое место в РПЛ.

Последний тур нового сезона пройдет 17 мая 2026 года.

Ранее ЦСКА определился с главным тренером.

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