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Еще один вылетевший клуб может остаться в РПЛ

Карпов: «Оренбург» вернется в РПЛ, если «Торпедо» не подтвердит финансирование
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вылетевший из Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» может начать новый сезон в высшем дивизионе в случае, если московское «Торпедо» не сможет подтвердить финансирование. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что Российский футбольный союз (РФС) имеет право сделать такой запроc. Если «Торпедо» не сможет выступать в РПЛ, то вылетевшая из лиги команда имеет приоритет перед другими.

19 июня сообщалось, что против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ — их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до 15 лет тюремного заключения.тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в РПЛ.

Ранее в РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики.

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