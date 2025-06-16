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Российский клуб остался в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах

«Пари НН» остался в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах
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Telegram-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

Нижегородский «Пари НН» примет участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) несмотря на поражение от «Сочи» в стыковых матчах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3).

По итогам сезона-2024/25 из РПЛ вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». 24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Вместо «Оренбурга», «Факела» и «Химок» в следующем сезоне РПЛ сыграют «Сочи», московское «Торпедо» и воронежский «Факел».

Ранее «Арена Химки» подала в суд на «Химки».

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