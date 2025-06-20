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«Выглядит курьезно»: экс-глава «Спартака» об уголовном деле владельца «Торпедо»

Экс-глава «Спартака» Червиченко о деле владельца «Торпедо»: выглядит курьезно
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил о курьезной ситуации в российском футболе после новости о возбуждении уголовного дела против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Его слова приводит «Советский спорт».

«Рано или поздно должны были поймать кого-то по делу о взятке судьям. Непонятно, почему замяли скандал с «Крыльями», но поймали на этом «Торпедо». Это все выглядит курьезно», – сказал Червиченко.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее «Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба.

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