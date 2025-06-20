«Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба

Московское «Торпедо» в Telegram-канале выступило с официальным заявлением после возбуждения уголовного дела против владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова и отметило, что операционная деятельность продолжается в штатном режиме.

«Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона», — указано в сообщении.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в РФС сделали заявление из-за уголовного дела против владельца клуба РПЛ.