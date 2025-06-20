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Владелец клуба РПЛ отказался давать показания по уголовному делу

Владелец «Торпедо» Соболев отказался от дачи показаний по уголовному делу
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Футбольный клуб «Полтава»

Владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев отказался давать показания после своего задержания сотрудниками МВД. Об этом рассказал адвокат Соболева Андрей Алешкин, его слова приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

Также адвокат отметил, что исходя из фабулы дела, давление на судей, в котором обвинили его подзащитного, если и имело место быть, то не было доведено до конца. Мера пресечения для Соболева должна быть избрана 20 июня.

Также было отмечено, что на работе клуба задержание Соболева, а также директора Валерия Скородумова никак не скажется.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Торпедо» удалило с официального сайта информацию о составе руководителей клуба.

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