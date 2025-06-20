Владелец клуба РПЛ отказался давать показания по уголовному делу

Владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев отказался давать показания после своего задержания сотрудниками МВД. Об этом рассказал адвокат Соболева Андрей Алешкин, его слова приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

Также адвокат отметил, что исходя из фабулы дела, давление на судей, в котором обвинили его подзащитного, если и имело место быть, то не было доведено до конца. Мера пресечения для Соболева должна быть избрана 20 июня.

Также было отмечено, что на работе клуба задержание Соболева, а также директора Валерия Скородумова никак не скажется.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Торпедо» удалило с официального сайта информацию о составе руководителей клуба.