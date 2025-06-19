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Руководству клуба РПЛ грозит до 15 лет тюрьмы за взятку судье

РБК: владелец «Торпедо» может получить 15 лет тюрьмы из-за попытки дачи взятки
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Об этом пишет «РБК Спорт».

По информации источника, дело возбуждено по статье 291 УК РФ — их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до 15 лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19 числа они были доставлены в отделение полиция для проведения необходимых следственных мероприятий.

Ни в клубе, ни в Российском футбольном союзе произошедшее пока не прокомментировали.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/24 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики.

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