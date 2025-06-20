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В РПЛ высказались об уголовном деле владельца «Торпедо»

РПЛ прокомментировала расследование в отношении совладельца «Торпедо»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в организации внимательно следят за расследованием, которое ведет Департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС) из-за возбуждения уголовного дела против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников МИР РПЛ сезона-2025/2026, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — заявил Алаев.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба.

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