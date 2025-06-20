«У «Торпедо» есть серьезные враги»: известный адвокат о задержании владельца клуба

Известный адвокат Александр Добровинский отреагировал на возбуждение уголовного дела против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова, отметив, что у команды нашлись серьезные враги. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. Дальше уже многое будет зависеть от позиции команды, от РФС. Но враги серьезные. Назвать их я не готов, но все и так все знают. Как адвокат я не могу их публично называть», — заявил он.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в РФС сделали заявление из-за уголовного дела против владельца клуба РПЛ.