В РФС сделали заявление из-за уголовного дела против владельца клуба РПЛ

В РФС выступили с заявлением из-за уголовного дела против владельца «Торпедо»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки по вопросу возбуждения уголовного дела против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — заявил он.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее «Торпедо» удалило с официального сайта информацию о составе руководителей клуба.