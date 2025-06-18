Отец Кузяева раскрыл, где футболист продолжит карьеру

Отец Кузяева о продолжении карьеры: есть варианты, с решением не спешим

Отец российского полузащитника Далера Кузяева Адьям заявил, что футболист пока не спешит с выбором предложения о продолжении карьеры. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сейчас Далер в отпуске, отдыхает. Есть несколько вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом. Мы не спешим: анализируем ситуацию, контактируем с клубами, думаем, чтобы в конечном итоге принять правильное решение», — заявил Кузяев-старший.

Французский «Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня.

2 июня издание Sport24 сообщило, что футболист общался со своим бывшим клубом — петербургским «Зенитом» — о возвращении, но никакой конкретики и точных переговоров на этот счет не было.

Ранее ЦСКА предложил контракт обладателю «Золотого мяча».