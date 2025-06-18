ЦСКА предложил контракт обладателю «Золотого мяча»

Журналист Скира: ЦСКА предложил контракт Каннаваро на два года

Московский ЦСКА предложил контракт итальянскому тренеру Фабио Каннаваро до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

«Ведутся переговоры о назначении Фабио Каннаваро в ЦСКА в качестве нового тренера. Предложен контракт до 2027 года», — написал он.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он тренировал с декабря 2024 по апрель 2025 года. До этого он возглавлял итальянские «Удинезе» и «Беневенто», а также сборную Китая.

27 ноября 2006 года Фабио Каннаваро был удостоен «Золотого мяча» — приза лучшему игроку Европы по версии France Football.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист продолжит работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

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