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Андреева и Шнайдер сенсационно уступили на старте турнира в Германии

Россиянки Андреева и Шнайдер неожиданно проиграли на старте турнира в Берлине
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Edgar Su/Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завершили выступление в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

В стартовом поединке российские теннисистки проиграли Тимее Бабош (Венгрия) и Луизе Стефани (Бразилия). Встреча, которая продолжалась 1 час и 27 минут, завершилась с результатом 6:4, 4:6, 5:10.

Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из семи. На счету Бабош и Стефани ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее чемпион «Больших шлемов» назвал главную проблему российских теннисистов.

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