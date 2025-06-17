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Чемпион «Больших шлемов» назвал главную проблему российских теннисистов

Экс-теннисист Ольховский: у наших теннисистов не видно работы над игрой
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Francis Mascarenhas/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и двукратный финалист в миксте в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о шансах российских игроков в мужском одиночном разряде на Уимблдоне.

«На Уимблдоне многое будет зависеть от сетки. Тот же Опелка стоит в конце первой сотни и может попасться и в первом круге. Есть еще темные лошадки. На травяном покрытии все же нужно больше выходов к сетке, более активно играть. Тем более молодежь, как Синнер и Алькарас, уже не боятся играть впереди и делают это очень хорошо. Нашим ребятам надо над этим работать. Но мы говорим об этом на протяжении долгого времени, а изменений, к сожалению, не видно. Наверное, время, которое уделяется этому элементу, недостаточное. А без работы над игрой впереди прогрессировать в современном теннисе очень сложно», — считает Ольховский.

Даниил Медведев уступил американцу Рейлли Опелке в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Он, как и Андрей Рублев с Кареном Хачановым, находится сейчас за пределами первой восьмерки мирового рейтинга АТР, что увеличивает шансы на скорую встречу с сильными соперниками на Уимблдоне.

Ранее легендарный российский теннисист заявил, что звездные дни Медведева прошли.

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