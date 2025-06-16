Тренера «Спартака» подвергли критике за излишнюю эмоциональность

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов раскритиковал тренера московского «Спартака» Деяна Станковича за излишнюю эмоциональность, передает RT.

«Перебор. Вдвойне странно, когда не контролирует эмоции такая статусная в футболе личность, выигравшая все как футболист. У нас иностранным специалистам слишком многое позволено. Люди прыгают у скамейки, провоцируют», — сказал Семшов.

Специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее Денис Глушаков раскритиковал «Спартак» за контракт Станковича.