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«Двоякая история»: Глушаков раскритиковал «Спартак» за контракт Станковича

Экс-игрок «Спартака» Глушаков: не стоило переподписывать Станковича
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FC Spartak/Twitter.com/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!» признался, что не понял, по какой причине столичный клуб решил продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

«Мне кажется если брать объективно, его не стоило переподписывать. Сейчас опять будет новый сезон, новая подготовка, хотя ему уже давали время подготовить команду. Двоякая история. «Спартак» постоянно обжигается на всём этом. Начало хорошее было, весну провалили», — заявил он.

Специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее сборная Польши лишилась главного тренера после скандала со звездным форвардом.

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