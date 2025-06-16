«Посыплется»: ЦСКА предрекли проблемы с новым тренером

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев предложил назначить главным тренером армейского клуба Сергея Игнашевича и заявил, что в случае назначения на этот пост Фабио Челестини команду ждут проблемы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У него есть все данные для того, чтобы успешно работать с ЦСКА. Нет, нужно брать какого-то кота в мешке. Я не верю в успешное выступление армейцев под руководством Челестини. И сожалею о таком выборе руководства. Уверен, что команда посыплется», — заявил он.

14 июня появилась информация, что Челестини близок к подписанию контракта с московским ЦСКА. СМИ указывают, что соглашение будет подписано в ближайшие два дня. Один из руководителей ЦСКА, Евгений Шевелев, на данный момент находится в Европе и завершает сделку.

49-летний итальянец последние два года руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, сколько ЦСКА хочет получить за переход 19-летнего игрока в клуб Жозе Моуринью.