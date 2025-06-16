Стало известно, сколько ЦСКА хочет получить за переход 19-летнего игрока в клуб Моуринью

Московский ЦСКА хочет получить за переход 19-летнего российского полузащитника Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче» около €20-25 млн. Об этом сообщил турецкий журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

До этого стало известно, что представители клуба уже провели встречу с агентом игрока.

Сообщения об интересе «Фенербахче» к Кисляку появились 15 июня. По заявлениям СМИ, португальский наставник клуба Жозе Моуринью положительно отзывается о футболисте, которому исполнилось 19 лет. Турецкая команда в скором времени должна направить запрос о трансфере в армейский клуб.

Всего в завершившимся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

«Фенербахче» в завершившемся сезоне стал вторым в национальном чемпионате Турции. Команда за 36 туров набрала 84 балла и на 11 очков отстала от лидера — «Галатасарая».

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.