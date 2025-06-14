Стал известен новый главный тренер ЦСКА

Бывший главный тренер швейцарского «Базеля» Фабио Челестини близок к подписанию контракта с московским ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник утверждает, что соглашение будет подписано в ближайшие два дня. Один из руководителей ЦСКА, Евгений Шевелев, на данный момент находится в Европе и завершает сделку.

49-летний итальянец последние два года руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, пытался ли ЦСКА удержать Николича.