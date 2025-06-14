Бывший тренер «Спартака»: команда выступила неудовлетворительно в прошлом сезоне

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что в прошлом сезоне команда выступила неудовлетворительно, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Раз перед сезоном руководители «Спартака» заявляли, что хотят взять трофей, значит, клуб не выполнил задачу на сезон. И выступил неудовлетворительно», — сказал Рианчо.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может лишиться одного из лидеров.